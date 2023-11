Infrastrutture: "Maggiore impegno"

"Infrastrutture, siamo pronti ad impegnarci per dare le giuste soluzioni al territorio".

E’ quanto dice il consigliere comunale Amedeo Gabbrielli (nella foto), capogruppo Forza Italia Ppe in consiglio comunale.

"Forza Italia Ppe – dice il consigliere – da anni si batte per il rilancio del territorio che passa dal potenziamento delle infrastrutture, in modo da promuovere nuove opportunità di collegamento per rilanciare l’economia e il turismo. Personalmente, quindi, mi impegnerò sollecitando la mia componente politica al governo, in modo da attuare quanto prima adeguate soluzioni, per superare le difficoltà di collegamento della nostra città con il nord e il sud dell’Italia".

Più nel dettaglio, gli interventi che Gabbrielli intende chiedere sono l’adeguamento della stataleAurelia, nuove fermate dei treni nella stazione ferroviaria di Grosseto, il potenziamento dello scalo civile dell’aeroporto e, infine, il potenziamento del servizio di navette per collegare il capoluogo maremmano agli aeroporti più vicini, come quelli di Pisa e Roma.

"L’adeguamento dell’Aurelia che i precedenti governi avevano promesso di attuare disattendendo poi le aspettative – sostiene Gabbrielli –, oltretutto garantirebbe quella sicurezza sulla strada che rappresenta il diritto di ogni cittadino e rappresenterebbe la soluzione più economica, più veloce e meno impattante per un territorio di altissimo valore come quello della Maremma".