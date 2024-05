Incontro con Le "Voci dell’archeologia". Giorgi e Zenini parlano degli scavi a Vignale

Oggi alle 16 nell’aula magna della Fondazione Polo Universitario Grossetano gli archeologi Elisabetta Giorgi ed Enrico Zanini terranno la conferenza dal titolo "Scavi a Vignale", che fa parte del progetto "Incontri con le voci dell’archeologia", nato dalla collaborazione tra la Fondazione Polo Universitario Grossetano, il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena e l’Associazione Archeologica Maremmana allo scopo di divulgare i risultati delle ricerche svolte sul territorio.

Nel sito di Vignale dal 2003 il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell’Università di Siena ha sviluppato un progetto di valutazione archeologica che ha portato alla conoscenza di un sito del tutto inatteso nel panorama dell’Etruria tirrenica. Gli scavi hanno infatti riportato alla luce i resti di un edificio rustico probabilmente collegato al tracciato della antica via Aurelia, che poi venne ampliato fino a divenire una villa con caratteri di lusso tra il I secolo a.C. e il I secolo d.C. In età imperiale la villa venne in parte adibita a funzionare come stazione di sosta per i viaggiatori che percorrevano la via Aurelia; la trasformazione più importante si colloca tuttavia nel IV secolo d.C., quando in uno degli spazi della villa viene realizzato un insolito mosaico pavimentale, policromo e figurato, la cui interpretazione iconografica rimane ancora oggetto di studio.