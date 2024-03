Incidente sulla Variante Aurelia. Camion urta furgone e fugge. Tre feriti, due sono gravissimi

Due persone ferite in modo molto grave, una terza in maniera meno preoccupante, Aurelia chiusa per consentire i soccorsi e chilometri di fila. Report pesante per l’incidente accaduto intorno alle 16.45 di ieri sulla corsia nord della Variante, nel tratto compreso fra le uscite Grosseto sud e Grosseto Est, dove si sono scontrati un furgone sul quale viaggiavano tre persone e un camion che poi si è allontanato senza fermarsi, facendo perdere le proprie tracce.

Stando alla ricostruzione fatta dal personale della Polizia stradale, il furgone stava sorpassando il camion e quest’ultimo si è spostato verso sinistra facendo carambolare l’altro veicolo contro il guardrail. Nell’impatto, piuttosto violento, due dei tre uomini che si trovavano sul furgone (57 e 37 anni, babbo e figlio, di nazionalità albanese) sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo e le loro condizioni sono molto gravi: "Pegaso" li ha trasferiti a Siena in codice rosso. Il terzo uomo (42 anni, di nazionalità romena), invece, è stato ricoverato al "Misericordia" e le sue condizioni non sembravano destare particolari preoccupazioni. La Polizia stradale ha iniziato da subito le ricerche del camion che poi si è dileguato ma almeno fino alla tarda serata di ieri non avevano ancora portato alla sua identificazione.

I tre feriti sono stati soccorsi dal personale del "118" e sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco e il personale dell’Anas. La corsia nord della Variante Aurelia è rimasta chiusa fino alle 19 (e si è creata una lunghissima fila) e poi è stato possibile aprire soltanto la corsia di sorpasso. In direzione sud, invece, il traffico è stato interrotto solo per il tempo necessario a far atterrare e poi decollare l’eliambulanza "Pegaso".

I rilievi effettuati dalla Polstrada (grazie anche alla testimonianza resa da una coppia che in auto era dietro ai due veicoli) sembrano aver definito in maniera abbastanza chiara la dinamica dell’incidente e adesso l’attività è rivolta soprattutto alla ricerca del conducente del camion.