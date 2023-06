Incidente sulla strada provinciale a Castiglione della Pescaia, 71enne trasportata in ospedale

Altro incidente sulle strade maremmane. Ieri pomeriggio tanta paura sulla strada provinciale che porta a Punta Ala, in località Poggio al Barbiere, nel Comune di Castiglione della Pescaia. Una donna di 71 anni, che si trovava alla guida della sua utilitaria, è stata trasferita in ospedale dopo essere rimasta coinvolta in un incidente stradale. Per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, la donna avrebbe perso il controllo dell’auto e avrebbe finito la sua corsa nella fossetta laterale alla strada.

Probabile che la donna abbia perso il controllo a causa di una distrazione. L’anziana è stata trasportata in codice 2 nell’ospedale di Grosseto dall’ambulanza del 118 di Castiglione della Pescaia.

Non è in pericolo di vita anche se è tuttora ricoverata al Misericordia in osservazione.

La squadra dei vigili del fuoco di Follonica è ntervenuta per estrarre, in collaborazione con il personale medico del "118", la donna dall’auto utilizzando la tavola spinale.