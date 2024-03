Incidente. E’ caccia al camion pirata

Si cerca un camion frigo con il cassone chiaro, probabilmente bianco. E al momento di sicuro con i segni dell’impatto con il furgone che mercoledì pomeriggio ha stretto contro il guardrail sulla Variante Aurelia sulla quale viaggiavano tre operai edili rimasti feriti. Ma il conducente del camion, dopo aver rallentato (manovra vista da una coppia su un’auto che seguiva a poche decine di metri di distanza i due veicoli), ha ripreso la marcia e si è dileguato.

Il camion pirata lo sta cercando la Polizia stradale, intervenuta per i rilievi, che sull’asfalto ha raccolto alcuni pezzi di carrozzeria che hanno consentito quantomeno di capire il tipo di mezzo pesante coinvolto nello scontro.

Trattandosi di un camion con cella frigo, i poliziotti hanno intanto accertato chi avesse fatto consegne nei market o nei centri commerciali maremmani. Un punto di partenza.

Novità, invece, sullo stato di salute dei tre feriti.

L’uomo di 42 anni che era stato portato al "Misericordia" è stato dimesso con una prognosi di 30 giorni, così come è uscito dall’ospedale l’uomo di 37 anni portato con "Pegaso" a Siena. Anche per lui, per fortuna, condizioni non più preoccupanti. Resta invece ricoverato in prognosi riservata il padre (57 anni) al quale sono state riscontrate numerose fratture e la perforazione di un polmone. Nell’impatto era stato sbalzato fuori dall’abitacolo del furgone e aveva sbattuto violentemente sull’asfalto.