Tragico incidente sull’Aurelia, muore motociclista di 47 anni

Grosseto, 2 settembre 2023 – Drammatico scontro tra una auto ed una moto sulla statale Aurelia, all'altezza del bivio per Fonteblanda. Per cause in corso di accertamento sono venuti a collisione una macchina e una moto guidata da un uomo di 47 anni, residente nel territorio comunale di Orbetello.

Sul posto il 118, con l'elicottero Pegaso, i cui medici sono riusciti a far ripartire per pochi minuti il cuore del motociclista. Purtroppo èperò il 47enne, per i traumi riportati a livello toracico e cranico nel sinistro, è poi deceduto.

A nulla sono valsi gli ulteriori tentativi di rianimazione. La salma è stata lasciata sul posto in attesa delle autorità. E' anche intervenuta una ambulanza di rianimazione della Croce Rossa Italiana.