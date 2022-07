Argentario, chi è l'uomo morto nell'incidente a Porto Ercole. E chi è la donna dispersa

Argentario (Grosseto), 24 luglio 2022 - Uno scontro violentissimo. È quello che è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 23 luglio nel tratto di mare tra l'Isola del Giglio e l'Argentario. Nell'incidente di Porto Ercole tra una barca a vela e un motoscafo, un uomo è morto, mentre una donna risulta ancora dispersa in mare. A quanto si apprende dalle ricostruzioni potrebbe esserci l'utilizzo del pilota automatico da parte del conducente del mezzo a motore tra le possibili cause della collisione. A bordo dell'imbarcazione a motore si trovavano a bordo quattro turisti danesi, mentre nella barca a vela c'erano 6 persone originarie di Roma.

È Andrea Giorgio Coen, 59 anni, l'uomo morto ieri nell'incidente all'argentario. Il 59enne si trovava a bordo della barca a vela insieme alla donna dispersa e ad altri amici quando sono stati travolti dall'imbarcazione a motore sul quale c'erano alcuni cittadini danesi. Un impatto violentissimo che di fatto ha spezzato in due l'imbarcazione. La salma di Andrea Giorgio Coen, originario di Biella, ma residente a Roma, è stata portata all'ospedale di Orbetello (Grosseto).

La donna ancora dispersa in mare si chiama Anna Claudia Cartoni. Una sportiva, ex ginnasta, amante della montagna, tecnico e giudice internazionale. Nel mondo dello sport c'è dolore e sgomento per la scomparsa della donna. "Una delle sue figlie più amate, Anna Claudia Cartoni, ex ginnasta, tecnico e giudice internazionale, è scomparsa nell'incidente nautico del Giglio - sottolinea la Federazione Ginnastica d'Italia in una nota sul suo sito web - La Federazione è sconvolta per la perdita di una figura importante, vista la responsabilità di raccordo tra gli uffici del settore tecnico e il campo, e di una donna eccezionale, che, malgrado la sofferenza per la disabilità della figlia, aveva sempre il sorriso sulle labbra e un modo gentile ed ottimista di affrontare un'esistenza difficile".

Sono moltissimi i post che si rincorrono anche su Fb nel mondo dello sport, ma anche da allievi e conoscenti che la ricordano come una "guerriera" o come un "esempio di cosa è una madre".

Anna Claudia infatti alla figlia disabile ha dedicato la sua vita e anche un libro: "Il suo libro, 'Irene sta carina, una vita a metà', edizioni Harpo, è un esempio di umanità sconfinata che ha dato, dà e darà forza a tutti coloro che si trovano in una situazione simile", sottolinea la stessa Federazione.

Tra le persone rimaste coinvolte nell'incidente anche Fernando Manzo, 61 anni, marito di Anna Claudia Cartoni, la donna dispersa, che secondo una prima ricostruzione si trovava al timone della barca al momento dell'impatto. I due sono residenti a Roma: la donna, insegnate di ginnastica, è da anni impegnata nell'assistenza ai bambini disabili.