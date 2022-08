Incendio in Maremma: cinque intossicati, uno in ospedale. Evacuate le cascate di Saturnia

Manciano (Grosseto), 2 agosto 2022 - Non c'è pace per la Maremma in un'estate funestata dagli incendi. Che lasciano ferite in provincia di Grosseto, in zone paesaggistiche e ricche di colture e vigne. Un nuovo incendio, nella giornata di martedì 2 agosto ha interessato il territorio comunale di Manciano. Iniziato in località Poggio alle Calle, il fuoco ha attraversato la campagna e si è spinto fino alle porte di Saturnia.

La nota località termale ha vissuto una giornata convulsa, con le cascatelle ad accesso libero che sono state evacuate, così come il parcheggio delle cascatelle stesse. Problemi anche per un campeggio. Il rogo si è scatenato nel primo pomeriggio. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco della provincia di Grosseto oltre alle squadre dei volontari antincendio e agli elicotteri. In azione anche un Canadair per cercare di contenere il rogo, particolarmente violento. A metà pomeriggio l'evacuazione delle cascatelle.

Nell'ambito dell'incendio è intervenuto anche il 118: sono cinque infatti le persone intossicate dal fumo, una delle quali è stata ricoverata all'ospedale di Orbetello. Il 118 ha anche istituito un punto triage per valutare le persone intossicate. In tutto quattro gli elicotteri che sono intervenuti, oltre appunto al Canadair. E si è resa necessaria l'evacuazione anche per alcuni poderi e per alcuni agriturismi. A sera la situazione è tornata sotto controllo in tutta la zona. Almeno dieci gli ettari bruciati per un'altra giornata molto difficile.