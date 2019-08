Grosseto, 26 agosto 2019 - Paura a Grosseto per l'incendio di un'auto. Le fiamme, partite dal mezzo, si sono poi estese anche alla vegetazione circostante e agli orti. Non ci sono feriti ma sono diversi i danni. Per spegnere il rogo, è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del comando di Grosseto. L'incendio ha interessato in particolare la zona del bivio di Barbaruta e la vecchia Aurelia.

