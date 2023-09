Incendio a Grosseto: Fiamme in un cassone dietro Lidl e in una casa

Tanta paura ma pochi danni. E’ questo il resoconto dell’incendio che ieri nel primo pomeriggio è divampato dietro al supermercato Lidl che si trova in Stati Uniti d’America. Le fiamme si sono originate, almeno a quanto hanno raccontato da alcuni testimoni che erano lì presenti, da una struttura di plastica e ferro che si trova alle porte del supermercato. Sono stati infatti alcuni passanti della zona a dare l’allarme quando hanno visto la colonna di fumo nero che si era alzata molta in cielo. Sul posto è arrivata una squadra dei vigili del fuoco di Grosseto che ha iniziato le operazioni di spegnimento. La colonna di fumo nera si vedeva da grande distanza anche perchè a bruciare è stato in gran parte materiale di plastica. Non si conoscono bene le cause del rogo. Fiamme anche in un appartamento al terzo piano di una palazzina di via Bianciardi. I vigili sono intervenuti tempestivamente e hanno evitato che le fiamme si propagassero negli altri appartamenti.