Incendio a Follonica. Le fiamme minacciano albergo e distributore

Incendio e anche momenti di paura alle porte della città. L’allarme è arrivato intorno alle 16.30 di ieri per un incendio scoppiato nella zona di Le Valli all’altezza della rotonda del cimitero, al lato della vecchia Aurelia. I Vigili del fuoco sono arrivati tempestivamente sul posto ma nel frattempo le fiamme si erano propagate lungo la vecchia Aurelia fino al bivio Rondelli, uno degli ingressi di Follonica. Alcune fiamme hanno scavalcato la strada bruciando l’oliveta di San Luigi. Le case nella zona del Martellino e l’Hotel Letizia sono state evacuate nei momenti più critici. Sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, sono intervenute quattro squadre della Vab e due elicotteri per cercare di fermare le fiamme anche dall’alto.

Gli interventi di soccorso si sono prolungati per circa tre ore. Le fiamme hanno bruciato numerosi ettari di campi e sterpaglie, mentre il vento rendeva difficoltoso un loro rapido spegnimento. La massima allerta era per l’avanzamento delle fiamme verso il distributore B-Fuel. Presenti sul luogo anche il sindaco, Matteo Buoncristiani, e l’assessore, Danilo Baietti. In serata la situazione è andato normalizzandosi. "Stiamo tornando alla normalità – ha detto il sindaco Buoncristiani –. La situazione dovrebbe essere ormai sotto controllo. Durante le ore convulse dell’incendio, l’Amministrazione ha comunicato ai cittadini la chiusura della vecchia Aurelia dalla rotonda del cimitero in via Leopardi alla rotonda del bivio Rondelli, consigliando anche di tenere le finestre chiuse nelle zone di San Luigi e Corti Nuove a causa del fumo portato dal vento.

Oltre alle squadre del distaccamento dei Vigili del fuoco di Follonica e Grosseto e al funzionario tecnico, sono intervenute in rinforzo le squadre di Livorno, di Piombino, l’elicottero Drago 60 del Nucleo vigili del fuoco di Cecina e l’elicottero della regione Toscana.