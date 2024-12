In piazza Duomo è già atmosfera natalizia. Accessi l’albero e anche le luminarie

E’ arrivato. E con se ha portato gioia, sorrisi, buon umore, musica, tantissime persone e tanta tanta luce. Il Natale si è portato avanti ed è arrivato un pò in anticipo a Grosseto. Il classico conto alla rovescia ha fatto l’apripista all’accensione dell’albero in piazza Duomo e alle postazioni selfie posizionate per le vie del centro cittadino. Ieri l’inaugurazione, in un sabato veramente natalizio insieme alle autorità che hanno acceso le istallazioni insieme ai cittadini. C’era anche un tocco di bianco: un pò più alti di tutti, maestosi e leggiadri sono arrivati per l’inaugurazione gli artisti del celebre Circo Bianco. Insomma quest’anno l’amministrazione e Sistema hanno messo in campo numerose attrattive che hanno centrato l’obiettivo: rivitalizzare il centro storico. Vedere i cittadini canticchiare i motivetti natalizi, diffusi per Corso Carducci ha reso molto questa idea di rianimare il salotto buono. "E’ un Natale che inizia prima del consueto 8 dicembre perchè vogliamo regalare una settimana in più ai grossetani e ai commercianti – afferma soddisfatto il vicesindaco Bruno Ceccherini –. Le installazioni luminose sono molto scenografiche e funzionano perché le persone le apprezzano già. Le postazioni selfie sono una novità importante ben vista dalle famiglie e dai più piccoli. Sono soddisfatto e sapevo che avrebbe funzionato. Quest’anno abbiamo dato una prima impronta di città del Natale. Per il prossimo anno pensiamo anche ai mercatini, ma dobbiamo trovare una catena organizzativa importante che porti una vera ventata natalizia"

Maria Vittoria Gaviano