Impresa al femminile. Un workshop di Cna con al centro l’educazione finanziaria

Sono 7.919 le imprese femminili in provincia di Grosseto su un totale di circa 29mila ed è un numero che, secondo Cna Grosseto, con il raggiungimento di un’effettiva parità di genere, potrebbe essere destinato a crescere. Anche con questo scopo il Comitato Impresa Donna, composto da dieci aziende, ha organizzato un calendario di eventi dal titolo "Parità di genere come motore di progresso". Tra gli eventi messi a sistema uno si è già svolto e ne rimangono ancora due: giovedì 28 alle 18 sul palco della Sala Eden salirà l’attrice Chiara Migliorini con il suo monologo "Con (-) tenuta. Appunti di donne sacrificabili" e venerdì 7 marzo alle 10, nella sede di Cna Grosseto, la presentazione del libro "Parità di genere la conquista di tutti" di Silvia Pagliuca e Paolo Morando (edizione Il Sole 24 Ore). Tra questi due appuntamenti se ne incastra un altro, più imminente, lunedì e dal titolo "Donne, impresa, finanza". È un workshop dove si parlerà di educazione finanziaria.

"La gestione del proprio patrimonio – dice Paola Checcacci, presidente del Comitato Impresa Donna di Cna Grosseto – è molto importante perché permette di sostenere le scelte future, garantendo una libertà di azione e la possibilità di fare scelte autonome. Per questo, nell’ambito delle iniziative che stiamo portando avanti come raggruppamento di interesse, abbiamo deciso di trattare anche questo tema". Daranno il proprio contributo nel corso dell’evento Maria Gabriella Marchetti, componente dell’Osservatorio Nazionale Politiche di genere per il Mur, Tommaso Sacchi, Cib project manager Mediobanca Spa, Giulia Zanchini, Otc derivatives trader Bper Banca Spa. Durante questo workshop si parlerà di culture e identità di genere, di educazione finanziaria come forma di libertà e di indipendenza femminile e saranno illustrati quali strumenti finanziari sono disposizione delle cittadine e cittadini e come funzionano. La conclusione dei lavori e della giornata è stata invece affidata ad Anna Rita Bramerini, direttrice di Cna Grosseto.

"Sono 7.919 le imprese femminili in provincia di Grosseto su un totale di circa 29mila – commenta Anna Rita Bramerini (nella foto sotto) –ed è un numero che, sicuramente, potrebbe crescere se le donne avessero strumenti giusti per sostenere le loro attività lavorativa e imprenditoriale. Per questo, abbiamo pensato di creare occasioni di confronto tra donne imprenditrici, esperti ed esperte, provando a fornire loro conoscenze e competenze adeguate per potersi misurare con le sfide che oggi il mondo dell’impresa richiede. Il tema della finanza è piuttosto complesso e, attraverso le iniziative che stiamo portando avanti con il Comitato impresa donna, cerchiamo di renderlo più semplice, avvalendoci di esperti del settore. Attraverso diverse iniziative – conclude – vogliamo favorire l’educazione finanziaria, in modo da mettere le donne in condizione di essere più autoderminate e autoderminanti nelle loro scelte di vita".

Nicola Ciuffoletti