Immersione e malore. Donna ricoverata

Una donna di 50 anni residente a Terni è stata ricoverata al "Misericordia" per un malore accusato una volta conclusa l’immersione nelle acque di Porto Ercole. La turista era partita con un Diving insieme ad un gruppo di altri appassionati e l’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri. La donna è stata trasportata terra con l’imbarcazione del Diving e gli altri partecipanti hanno chiesto aiuto alla Capitaneria di Porto Santo Stefano che ha subito attivato il "118" che ha fatto arrivare anche "Pegaso". La donna è stata quindi trasferita in ospedale, ma le sue condizioni non sembravano destare particolari preoccupazioni. Stando ad una prima ricostruzione, la sud si sarebbe immersa fino ad una profondità di circa 30 metri e poi, nel risalire, non avrebbe rispettato i tempi necessari per la sicurezza.