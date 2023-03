Ilva ha compiuto il secolo di vita La Cgil l’ha premiata con una targa

Ilva Colombini è una cittadina di Castel del Piano, che ha raggiunto l’importante e ambizioso traguardo dei 100 anni di età. Ilva, abitante di Castel del Piano, ha festeggiato il suo secolo di vita. È molto conosciuta, non solo a Castel del Piano ma anche sul Monte Amiata. Lo scorso otto marzo, in occasione delle celebrazioni della Festa della Donna, la segreteria Spi Cgil lega Amiata ha voluto omaggiare la signora Ilva donandogli una targa, in quanto rappresenta un’anziana iscritta al sindacato. Sulla targa c’è scritto. "Alla compagna Ilva Colomboni i migliori auguri dalla segreteria Spi Cigl Legaa Amiata per il raggiungimento di questi splendidi 100 anni". Anche il popolo dei social ha voluto fargli gli auguri. Molti gli abitanti di Castel del Piano e i conoscenti della donna che venuti a sapere del traguardo anagrafico raggiunto, gli hanno dedicato un messaggio di auguri.