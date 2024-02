Il vescovo celebra una Messa in Duomo per la pace e la riconciliazione

Una Messa per rinnovare la richiesta della pace e della riconciliazione. La celebrerà il vescovo Giovanni Roncari oggi alle 18 nella cattedrale di Grosseto. Nella prima domenica di Quaresima, il Vescovo ha scelto di presiedere l’Eucaristia prefestiva, che viene trasmessa in diretta su Tv9, così da diffondere un messaggio che travalichi le mura del Duomo e arrivi a più persone possibili. Concelebrerà anche padre Stepan Tkhoryk, cappellano degli ucraini greco-cattolici di Grosseto, che saranno presenti con una rappresentanza. Il vescovo desidera che la preghiera si elevi per tutti i conflitti in atto: in Ucraina e in Terra Santa in particolare. Sempre oggi alle 17, in piazza Dante la comunità ucraina terrà una manifestazione per ricordare all’opinione pubblica grossetana che sono ormai trascorsi due anni dallo scoppio del conflitto. " Vogliamo ricordare con voi – dice padre Tkhoryk – tutte le vittime innocenti dell’invasione e rendere onore ai combattenti caduti per la libertà. Siamo convinti che sia necessario ritrovarci tutti insieme per sostenere la resistenza ucraina. Vogliamoe contribuire a fermare la propaganda russa intorno a noi con il suo carico di disinformazione, così che si possa fare un passo in avanti e vedere tutta la brutalità di questa guerra".