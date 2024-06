Il trionfo dell’Invicta. Bravi ragazzi: è serie C

L’Invicta di serie D sale in serie C. Vinta anche gara2 dello spareggio playoff contro il Certaldo. Si chiude alla grande la stagione delle prime squadre della società del presidente Andrea Galoppi che, dopo il terzo posto della B maschile ha ottenuto il salto di categoria anche della Prima Divisione femminile (che giocherà in serie D) ed ora della serie D maschile che sale in serie C. Una stagione fantastica quella dei ragazzi allenati da coach Enrico Ferrari che dopo aver vinto gara 1 si sono imposti anche 3-2 sul campo del Certaldo: 21-25, 20-25, 25-19, 25-20, 8-15. E’ stata una partita incredibile, visto come i grossetani, dopo essere stati avanti due set a zero, hanno mollato un po’ la presa a livello mentale facendosi rimontare sul 2-2 e giocandosi il tutto per tutto nel quinto set.

"Un’altra grande soddisfazione – ha detto il direttore sportivo Francesco Masala –. I ragazzi hanno ottenuto la promozione, aggiungendo la ciliegina sulla torta. Abbiamo avuto forti emozioni de tutte le squadre, fino al settore giovanile. E’ stata una stagione incredibile, siamo molto soddisfatti. Ringraziamo tutti i ragazzi, allenatori e dirigenti". Dopo essere stati avanti due set i grossetani hanno avuto un calo di concentrazione consentendo agli avversari di recuperare, ma al tie break è tornato il giusto piglio e la vittoria del set ha sancito anche quella del match e del campionato.