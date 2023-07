Il Tavolo della Salute entra in politica: "Pronti a dare una mano"

Il "Tavolo della Salute" è pronto per "contribuire e correre" alle prossime elezioni amministrative di Massa Marittima "con chi farà della sanità una delle priorità non solo per Massa Marittima ma per tutto il territorio". Lo dicono Paolo Mazzocco e Luciano Fedeli. "Metteremo a disposizione non solo l’analisi di una situazione a dir poco precaria che il nostro comprensorio vive in materia di servizi ospedalieri e territoriali – dicono – ma anche proposte su cui costruire una prospettiva accettabile e ricostruire un sistema che in questi anni è stato devastato. In questi anni i troppi tagli ed i pochi investimenti li hanno fatti i governi che si sono succeduti a livello centrale e regionale e il numero chiuso nelle facoltà chi lo doveva eliminare se non chi governa?". Il Tavolo dunque è "aperto ad un confronto che dovrà vedere il diritto alla salute tra i punti prioritari del programma di mandato con proposte non "politichesi" ma molto concrete e comprensibili ad ogni cittadino".