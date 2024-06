"Il Sole in Fattoria". Inserimento lavorativo per i ragazzi della Fondazione

Quando arrivano loro è tutto più luminoso. Già dal primo incontro è facile capire quanto siano spontanei nel salutarti all’istante, quanto sia bello ricevere un sorriso sincero non appena ti stringono la mano per accoglierti, per quello che sono. Ragazzi e ragazze talmente semplici quanto speciali e ricchi di amore verso il prossimo, con un cuore "a forma di sole". Caratteristica genuina, rara ma essenziale e quindi perché non metterla ancora più all’opera, dando anche un concreto segnale di inserimento sociale nell’ambito lavorativo? Anche se l’estate è veramente alle porte, il sole a Grosseto c’è tutto l’anno con i ragazzi e le ragazze della Fondazione Il Sole, e ci sarà sopratutto alla Fattoria San Lorenzo grazie al progetto, che inizierà venerdì, "Il Sole in Fattoria" nato dalla collaborazione tra l’azienda di Spirulina made in tuscany e Fondazione il Sole, associazione benefica attiva sul territorio grossetano attiva da sempre per il supporto quotidiano dei ragazzi e delle ragazze con disabilità fisiche e intellettive. Verranno inseriti gli ospiti diurni della Fondazione in un percorso lavorativo di qualche ora a settimana all’interno delle strutture della Tenuta di proprietà della famiglia Becagli, quindi saranno di grande aiuto per le colazioni, la sistemazione delle camere e degli spazi verdi comuni, anche a Spirulina Becagli, dove potranno scoprire i segreti della coltivazione della spirulina biologica italiana. Questa esperienza verrà riassunta in un cortometraggio realizzato all’interno del progetto ’Laboratorio Cinematografico professionale con il regista Sebastiano Rizzo‘’, ideato e a cura della giornalista e redattrice Moira Armini. Ieri la presentazione del progetto alla sede di Spirulina Becagli. "Dal 1986 – Tommaso Becagli, Ceo di Spirulina Becagli e Fattoria San Lorenzo – siamo vicini alla comunità grossetana. I valori trasmessi della Fondazione Il Sole sono vicini ai nostri, e il loro arrivo nella nostra azienda arricchirà la comunità".

"Sono tre anni – dice Tiziana Tenuzzo, responsabile fundraising e comunicazione – che Spirulina Becagli è vicina alla nostra realtà, è come se ci avesse dato un abbraccio. Questa opportunità farà sentire utili i nostri ragazzi. Ogni volta che si rapportano alle persone hanno una delicatezza e gioia che rimangono nel cuore, quindi a rotazione faranno questa esperienza anche per vedere le varie attitudini nelle attività lavorative".

"Cerchiamo da sempre – dice Roberto Marcucci, direttore della Fondazione Il Sole – realtà che facciano vivere ai nostri ragazzi degli spaccati di vita reale, avendo così contatto con le persone, staff e clienti. Sarà un momento di crescita importante dal punto di vista educativo". "Ringrazio – dice Moira Armini – Tommaso per aver saputo captare il valore fondamentale del progetto cinematografico ovvero il risvolto sociale". In arrivo quindi 15 "raggi di sole" della Fondazione alla Fattoria, una tempesta solare di felicità.

Maria Vittoria Gaviano