Il sindaco Morini va all’attacco: "Sono sconvolto da quanto sentito"

Se l’incontro serviva a dare chiarimento su legge e procedure individuate dalla Regione, qualche sindaco è uscito dal palazzo con l’amaro in bocca. "Mi dissocio totalmente verso le fonti rinnovabili piovute dal cielo, per essere messe a servizio di centri metropolitani a discapito di un territorio vocato al turismo ricco di bellezze naturali come il nostro – commenta il sindaco di Manciano, Mirco Morini – Credevo di aver avuto ampie rassicurazioni che l’eolico e fotovoltaico non venisse messo in Maremma invece non sarà così : la legge non ci aiuta assolutamente. Sono sconvolto da quanto è stato detto all’incontro. Non possiamo decidere sulla progettazione e futuro del nostro territorio e non c’è chiarezza. Anche altri sindaci con cui ho dialogato non hanno opinioni positive. Insomma - conclude con un velo di ironia - ci saranno tante pale da quello che ho inteso".

Sempre dopo l’incontro, l’amministrazione mancianese parla di come sia interessata la località della Riserva Naturale di Montauto per gli impianti, un’area di altissimo pregio naturalistico. "C’è il rischio reale di distruggere il nostro luogo pregiato per produrre energia per altri territori già agevolati - sottolinea – In nome di energia pulita si va a distruggere il territorio. La preoccupazione è che tutto si rifà alla legge nazionale. Manciano è il bersaglio di domande per l’istallazione di impianti".

E anche da Scansano il sindaco ha da ridire su alcuni aspetti. "Abbiamo una legge nazionale che blocca qualsiasi intervento su questa legge - dice Maria Bice Ginesi - La Regione e i Comuni possiamo dare limitazioni che poi sono vanificate dalla legge nazionale. Anche perché la legge nazionale dà come autonomia la scelta di zone idonee o non idonee. I territori nostri sono assaliti da chi vuole fare impianti che non hanno legame con il territorio e non portano ricchezza a chi li abita ed è solo speculazione. Ci troviamo con tutte queste richieste, spero di risolvere la situazione".