Il sindaco chiede aiuto alla Asl. Assenza temporanea dei medici: "Molti disagi per i cittadini"

Nel territorio comunale di Sorano sono in servizio tre medici di famiglia, due di questi attualmente non possono svolgere attività e adesso scatta l’emergenza. Da qualche tempo il dottor Carlo Laudani che riceve nel distretto soranese non è in servizio e al suo posto è subentrata temporaneamente la dottoressa Alessandra Bartolini, l’area nord del comune è invece coperta dal dottor Poldelio Gagliardi (unico a fare anche guardia medica) infine gli ambulatori di Sorano, San Quirico e San Giovanni delle Contee sono coperti dalla dottoressa Giulia Rosi che ha preso il posto del dottor Massimo Cappelletti andato in pensione recentemente.

Da venerdì della scorsa settimana uno dei medici ha dovuto sospendere l’assistenza sanitaria e il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni (nella foto), è impegnato da giorni per cercare di trovare una soluzione di concerto con la Asl Toscana Sud Est ma la soluzione, con la carenza di medici che c’è a livello generale, non è proprio dietro l’angolo.

I cittadini chiedono a gran voce che sia garantita loro l’assistenza e questo in realtà avviene perché, in caso di emergenza i mutuati del professionista adesso assente possono comunque rivolgersi ad un altro medico del territorio oppure ai due medici che invece operano sul territorio comunale di Pitigliano.

"Mi rendo conto che la situazione è delicata ma sono in continuo contatto con la Asl per cercare di trovare una soluzione ai cittadini del mio comune che in questo momento si trovano senza un medico – ha ribadito il sindaco di Sorano, Pierandrea Vanni –. La Asl mi aveva informato che era prevista sempre da lunedì la presenza di un sostituto del medico temporaneamente assente che poi, però, non si è reso disponibile. Ho sollecitato la Asl a trovare con la massima urgenza una soluzione perché gli assistiti non possono assolutamente restare senza medico. Infine ho chiesto alla Asl anche che sia data informazione agli assistiti e mi è stato detto che è in corso. Capisco e condivido le preoccupazioni dei cittadini, il Comune sta facendo tutto il possibile perché la Asl trovi una urgente soluzione".

Nicola Ciuffoletti