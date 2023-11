"Il silenzio parla". Unicoop vicina alle donne

Rompere il silenzio, rifiutare la violenza, trovare la forza per lanciare un grido di aiuto, è l’invito che Coop rivolge a tutte le donne con l’iniziativa "Il silenzio parla" promossa in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa è stata presentata ieri a Firenze, alla presenza di Alessandra Nardini, assessora regionale alle Pari opportunità, e di Irene Mangani, vicepresidente Legacoop Toscana.

E sempre da ieri, quindi, è possibile contribuire acquistando due prodotti pensati per l’iniziativa e in vendita nei supermercati Coop in Toscana, Lazio e Umbria: i biscotti a edizione limitata e la borsa dedicata.

I biscotti sono i frollini a marchio Coop, in vendita in una confezione speciale bianca che riporta in evidenza il numero 1522 e un QR code da inquadrare con il cellulare. In questo modo è possibile approdare alla pagina web dove Coop, con la collaborazione di "Differenza Donna", mette a disposizione alcune storie vere di violenza di genere interpretate da attrici. Con un invito: se anche voi vivete o siete a conoscenza di vicende simili, chiamate il 1522.

Insieme ai biscotti, sarà in vendita anche una borsa di tela Coop che porta la firma dell’illustratrice e designer italiana Elisa Puglielli.

Unicoop Tirreno donerà parte dei proventi della vendita dei biscotti ai centri anti-violenza con cui collabora in Toscana, Lazio e Umbria, mentre per ciascuna borsina venduta, 50 centesimi verranno devoluti all’associazione "Differenza Donna".