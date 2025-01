Il ricordo degli amministratori. Dieci anni senza Pino Daniele

Dieci anni fa se ne andava Pino Daniele. Lo straordinario cantautore partenopeo aveva scelto la Maremma, e nello specifico Magliano come sua dimora ed proprio in occasione del decennale della sua morte che il sindaco Gabriele Fusini ricorda il cantautore e anche alcune azioni messe in campo dall’amministrazione per tenere in vita la memoria dell’artista: "Un uomo e un artista che ha amato molto il nostro territorio – dice Fusini – e che abbiamo deciso di ricordare con una serie di iniziative".

Oggi, alle 17.30, nella sala espositiva di via Garibaldi. il giornalista Pietro Perone, caporedattore del Mattino presenterà il suo libro "Pino Daniele. Napoli e l’anima della musica, dal mascalzone latino a Giogiò" in un evento che vedrà la partecipazione dell’ultima compagna di Daniele Amanda Bonini, del critico musicale Federico Vacalebre e della giornalista di Huffpost Federica Fantozzi. Inoltre, in memoria e onore dell’artista sarà intitolato "‘Na jurnata ‘e sole" il nuovo parco pubblico che sarà realizzato nell’area tra via Turati e via XXIV Maggio. Ad ognuna delle dieci postazioni di fitness sarà abbinato un QRCode che, una volta inquadrato, permetterà di riprodurre sul proprio smartphone un brano dell’autore. A ricordare Pino Daniele è anche l’ex sindaco di Magliano, Diego Cinelli.

"Con Pino Daniele – ricorda Cinelli – mi ero incontrato in più di un’occasione e mi aveva invitato ad un concerto per soli amici nel suo locale sulla costa. In quelle occasioni mi testimoniò il suo amore per Magliano e la voglia di organizzare qualcosa in paese. Purtroppo la sua morte impedì questi progetti".

Una morte che giunse nella serata del 4 gennaio, ma la notizia si diffuse solo l’indomani mattina. "Ero a letto con l’influenza – ricorda Cinelli – e i giornalisti mi stavano cercando per un commento e per sapere se avrebbe riposato nel nostro territorio. Pur essendo vicino a Magliano, la sua abitazione si trova nel comune di Orbetello, dove era residente, e questo rendeva impossibile la tumulazione nel nostro cimitero, come da desiderio del cantautore. Ci siamo così attivati per trovare una soluzione". È stato così che il 20 gennaio, alla presenza della figlia Cristina, che ha ritirato la pergamena, il consiglio comunale all’unanimità ha conferito a Pino Daniele la cittadinanza onoraria post mortem che gli ha consentito di poter riposare a Magliano, così come desiderava". Da quel momento il cimitero è diventato meta di tanti appassionati che giungono a Magliano per rendere omaggio al cantante.

Nicola Ciuffoletti