Il programma delle feste. Tutto pronto per il Natale

Concerti, mercatini, spettacoli e attività per bambine e bambini: il Comune di Follonica ha presentato il cartellone degli eventi per le festività natalizie. Si parte venerdì con l’accensione di luminarie e si prosegue con il concerto di Natale, l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale e tante altre iniziative fino ai festeggiamenti di fine anno e all’arrivo della Befana domenica 5 gennaio.

"Si apre un periodo di festa per la nostra città – dice il sindaco Matteo Buoncristiani – che si concluderà solo dopo l’Epifania. Tutto ciò è stato reso possibile grazie all’impegno del Comune, ma anche delle associazioni, delle scuole, dei commercianti e di tutti i partner, pubblici e privati, che hanno deciso di collaborare con le loro iniziative. Ringrazio quindi la Proloco cittadina, il Centro commerciale naturale ’La Dolce Vita’ e tutti i commercianti, il Comitato Locale della Croce rossa, la sezione della Società nazionale Salvamento, la scuola comunale di musica ’Bonello Bonarelli’ e la Banda Filarmonica Puccini per il forte spirito di squadra. Ci saranno tanti eventi, musica, spettacoli, sempre con massima attenzione alle famiglie e ai più piccoli, che vivono con grande intensità il periodo natalizio".

Per tutto il periodo natalizio le vie del centro cittadino saranno allietate dalla musica di Radio Diffusione Follonica. Durante i giorni festivi e prefestivi potranno anche essere inviati messaggi WhatsApp al numero 3280869040.

Si inizia quindi venerdì alle 18 con l’accensione delle luminarie nelle strade cittadine, incrementate grazie ai commercianti del Centro Commerciale Naturale, soprattutto sul Lungomare, e a seguire concerto della Filarmonica Puccini in piazza Sivieri.

Da mercoledì 18 al 6 gennaiosaranno posizionate in via Roma le Casine di Legno della Proloco Follonica. In via Amorotti dal 18 al 24 saranno posizionate 16 bancarelle dove si potrà acquistare oggettistica fatta a mano a tema natalizio.

Sempre mercoledì 18 (alle 16.30) apertura del Villaggio di Babbo Natale a cura della Proloco Follonica e del Comitato locale della Croce rossa, con musica dal vivo, animazione e trucca bimbi. Giovedì 19, poi, a partire dalle 16.30 bolle di sapone e tombolata all’interno del Villaggio di Babbo Natale.