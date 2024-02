Il progetto Erqole si amplia. Presi anche il Tris Hotel e la Fattoria La Capitana

Si allarga alla Fattoria la Capitana di Magliano in Toscana e al Tris Hotel di Orbetello il progetto Erqole. Non solo Porto Ercole: la società del gruppo svedese Qarlbo AB, di proprietà della famiglia Jonsson, inserisce due nuove strutture. Tutto è nato con l’acquisizione della ex Cirio per realizzare un hotel di lusso, il cui iter burocratico è quello più lungo – va avanti dal 2016 – ma che si avvia verso l’inizio dei lavori alla vecchia fabbrica di Porto Ercole, con 30 camere di lusso e un investimento da circa 50 milioni. "Nel prossimo Consiglio comunale dovrebbe essere discussa l’approvazione del piano, per poi procedere con il permesso di costruzione, coi lavori che potrebbero iniziare entro l’anno e concludersi entro la fine del 2026, ipotizzando l’apertura per il 2027" dice Flavio Bucciarelli, presidente di Erqole. Poi l’Hotel La Roqqa, aperto nell’agosto 2023 al posto del Don Pedro, che ha in programma per oggi alla Polveriera Guzman di Orbetello il recruiting day in vista della prossima apertura del 12 aprile, assieme ai due stabilimenti balneari in località le Viste. Al progetto si aggiungono altri due luoghi. L’antica Fattoria la Capitana a Magliano, che risale al 1797 e ha una superfice di circa 3000 metri quadri tra vigneti di Morellino e oliveti, che rimarrà chiusa in questa stagione 2024 per i ristrutturazione. Per arrivare poi all’Hotel Tris a Orbetello: in estate sarà la residenza dei lavoratori provenienti da altre località, e in inverno funzionerà come hotel.