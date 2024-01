Il primo nato del 2024. Benvenuto a Gabriele

Sono nati a circa ventiquattro ore di distanza Jasmine e Gabriele, rispettivamente l’ultima nata del 2023 e il primo nato del 2024 in provincia di Grosseto. Jasmine, una bella e sana neonata di 3,3 chilogrammi, è venuta alla luce, all’ospedale Misericordia di Grosseto, alle 11.30 della notte di San Silvestro.

Gabriele invece, anche lui in ottimo stato di salute come del resto la madre, pesa tre chili 380 grammi ed è nato la mattina di Capodanno, alle 8.15. Gabriele è il secondo figlio di mamma Moira e babbo Enzo che per la seconda volta da Montalto di Castro, in provincia di Viterbo, hanno deciso di far nascere il loro bambino all’ospedale Misericordia di Grosseto.

Anche il primogenito Damiano, infatti, 3 anni e mezzo fa, è nato nel reparto grossetano di Ostetricia e Ginecologia. Il parto, veloce e regolare, è stato seguito dalle ostetriche Giulia Verde, Ginevra Rosano, dalla ginecologa Alice Cannoni con il supporto dell’operatrice socio-sanitaria Rosaria Rubicondi e della pediatra Caterina Pagano che ha effettuato i primi controlli sul piccolo. Un anno che inizia con una grande gioia per i genitori di Gabriele e tanta soddisfazione per le professioniste dell’area materno-infantile del Misericordia. A Jasmine e Gabriele, e alle loro rispettive famiglie, gli auguri e le felicitazioni anche da parte della nostra redazione.

Ricordiamo che nell’anno appena concluso i nati all’ospedale Misericordia, unica struttura in provincia con il reparto di Ostetricia e Ginecologia nella provincia di Grosseto, sono stati 1053.