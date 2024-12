Il presepe vivente dei bambini del paese. Si rinnova il fascino di "Istialemme"

"Istialemme". Destinazione Istia per festeggiare il Natale con il presepe vivente. Anche quest’anno è tutto pronto per animare il presepe vivente di "Istialemme", che prenderà forma e vita oggi alle 17.30 nel piazzale davanti alla chiesa del paese dedicata a San Salvatore. In questi giorni si sono preparati tantissimo i bambini della scuola primaria del paese che fa parte dell’Istituto comprensivo Grosseto 6, diretto da Verena Tassinari. Saranno loro i veri attori protagonisti del presepe entrando appieno nei loro ruoli.

I bambini animeranno il presepe con recite, canzoni nel momento sopratutto della nascita di Gesù Bambino. Ogni classe avrà il suo ruolo, la recita con animazione della nascita vedrà spiccare la classe quinta ma tutte le altre classi faranno un balletto con canzoni a tema ma anche laiche. Ogni classe interpreterà un mestiere come ad esempio il falegname, ovvero il lavoro di San Giuseppe. L’evento è sostenuto dalla Pro Loco di Istia e dall’Avis. Ci saranno anche i mercatini natalizi, il cui ricavato andrà totalmente in beneficenza. Anche la materna di Stiacciole e il "Folletto" parteciperanno al presepe. Le maestre che hanno curato la recita sono : Laura Bettaccini, Francesca Bini, Daniela D’Alessandro, Roberta Dolce, Rosanna Garofalo, Tiziana Granai, Marta Guidoni, Emanuela Maccherini, Giulia Natale, Francesca Palermo e Michela Zullo. In caso di pioggia l’evento si terrà il giorno successivo.

Maria Vittoria Gaviano