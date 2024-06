Il porto canale torna ad essere navigabile

Conclusi ieri i lavori di dragaggio della darsena e dell’imboccatura del porto canale di Castiglione della Pescaia che hanno consentito di eliminare l’accumulo di sedimenti sabbiosi, portati dalle ultime mareggiate, che rendeva difficile l’ingresso alle imbarcazioni e ai pescherecci. L’Amministrazione, guidata dalla sindaca Elena Nappi (nella foto), in accordo con la Capitaneria di porto, ha quindi revocato l’ordinanza che fino al 10 luglio impediva la navigabilità nel porto nei giorni e orari di esecuzione dei lavori. I lavori di dragaggio della darsena comunale e della foce del porto canale, internamente finanziati dal Comune con circa 200mila euro, erano stati programmati nei primi mesi dell’anno dopo l’approvazione del bilancio e definita la durata della concessione demaniale della darsena. Problematiche legate all’aggiudicazione dei lavori con la ditta aggiudicataria, poi rinunciataria, e la necessità di ampliare il progetto, con le relative autorizzazioni, dell’area di scavo anche sul tratto finale dell’imbocco del porto canale, peggiorata negli ultimi mesi, sono state le cause del ritardo nell’avvio dei lavori. Ritardo protrattosi fino a maggio causa maltempo e condizioni meteo marine avverse.

I lavori di dragaggio della darsena si sono conclusi settimana scorsa, e ieri, dopo un ulteriore finanziamento comunale di circa 15 mila euro sono terminati i lavori aggiuntivi e straordinari di tre giorni alla foce del porto per garantire un maggior fondale e la navigabilità per i pescherecci Castiglionesi. Da oggi quindi il porto canale di Castiglione della Pescaia sarà nuovamente transitabile e sicuro per la navigazione, senza più alcuna restrizione.