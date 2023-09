Il Palio è del Monumento "Velluto" dà la vittoria alla contrada dopo 10 anni Entusiasmo in piazza

È il Monumento a trionfare sulla terra di piazza Garibaldi. I colori rosso e blu invadono la cittadina amiatina e l’entusiasmo della contrada guidata dal capitano Diego Pelosi è alle stelle. Dopo dieci anni esatti dall’ultima vittoria, il Monumento torna vincere il Palio delle Contrade, lo ha fatto con un ottimo Dino Pes (Velluto) e un superlativo Uan King. La mossa è stata abbastanza complessa con Calamassi (mossiere) che ha più volte invitato i fantini a trovare il giusto allineamento e alla fine come ha ribadito dal sul palco rivolgendosi ai fantini: "Sarò imparziale e faccio un richiamo a tutte tre". Poco prima della mezz’ora utile secondo regolamento, ecco la partenza. Dino Pes è partito subito in prima posizione mantenendo la testa fino alla fine di quattro giri di piazza condotti con grande determinazione. Dietro Giuseppe Zedde detto Gingillo su Veranu per le Storte che gli ha dato una mano rallentando il galoppo di Sebastiano Murtas su Tempesta da Clodia ( per la contrada Borgo, nemica del Monumento). L’ultima vittoria del Monumento risaliva al 2013, con Giuseppe Zedde su Istrix. L’assenza del Poggio si è sentita e prima del palio, quando la dirigenza ha fatto l’ingresso in piazza è stata accompagnata da un lungo applauso. Per capitano Diego Pelosi, come si dice in questi casi, "buona la prima". Al suo esordio è riuscito a compiere una vittoria strepitosa. "Abbiamo lavorato molto per arrivare a questo risultato e lo abbiamo fatto uniti. È stata una corsa impeccabile". Per Pes la corsa è stata condotta a ritmi sostenuti: "Dietro di me sentivo spingere e io ho fatto andare il cavallo. Dopo venti anni sono tornato a montare per la contrada del Monumento e abbiamo vinto il Palio. Sono felice". Quest’anno, complice anche la bella giornata di sole, il pubblico giunto a Castel del Piano per seguire il Palio delle Contrade è stato quello delle grandi occasioni. Circa 5mila persone in piazza e in tribuna molti ospiti d’onore, a partire dal sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il deputato del Partito Democratico Marco Simiani, i sindaci dell’Amiata Grossetana e rappresentanti delle forze dell’ordine.

Nicola Ciuffoletti