Il mese dell’affido. Una serie di appuntamenti in aiuto di minori e famiglie

Anche a Grosseto, il mese di ottobre, sarà dedicato all’affidamento familiare. Il Centro affidi del Coeso Società della Salute ha messo in calendario una serie di iniziative, patrocinate dal Comune di Grosseto pensate per informare su questo istituto giuridico che prevede la possibilità di accogliere, a tempo pieno o parziale, un minore in difficoltà nella propria famiglia. "Una soluzione molto importante per tante famiglie in difficoltà che possono, attraverso la rete di sostegno che l’affido familiare garantisce – spiega la direttrice del Coeso Tania Barbi – risolvere le proprie criticità di varia natura ed essere pronte, poi, ad assolvere al meglio la funzione genitoriale".

"Come ogni anno torna ad ottobre il mese dell’affido, nato per sensibilizzare i cittadini sull’importanza di prendere in affido minori con difficoltà familiari – dichiarano il primo cittadino Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Sociale Sara Minozzi –. Il Centro affidi è un punto di riferimento sul nostro territorio. Chiunque può dare la propria disponibilità. Al momento sono più di 30 i bambini e ragazzi in affidamento familiare sul nostro territorio. Un numero che può aumentare. Promuovere l’affido, attraverso iniziative come quelle messe in campo, è essenziale per poter informare e formare nuove persone e nuclei familiari potenzialmente interessati verso una scelta consapevole. Si tratta di un’esperienza bella, faticosa e coinvolgente che richiede riconoscimento e sostegno". Ieri c’è stato l’Open day per il Centro affidi di via Damiano Chiesa 7a a Grosseto: dalle 12 alle 14 e dalle 17 alle 18, le persone interessate a ricevere informazioni si sono recate allo sportello del Coeso e confrontarsi con le professioniste che gestiscono il servizio. L’"open day" è in programma, con gli stessi orari, anche martedì 24 ottobre. Nella notte tra giovedì e venerdì il palazzo comunale si illumina con il colore dall’affido, l’arancione.

Un altro momento simbolico importante è quello di martedì 10, al parco di via Giotto, quando, alle 12, sarà messo a dimora "l’albero dell’affido", mentre martedì 17 ottobre, alle 12 sarà inaugurata la panchina arancione. Il calendario di attività si conclude domenica 29 ottobre con la "passeggiata dell’affido", in partenza alle 11 dal bastione Garibaldi: un percorso sulle Mura medicee, intervallato dall’incontro con le statue viventi: genitori e bambini affidatari si raccontano, illustrando la loro esperienza.