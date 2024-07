Il Grey Cat Festival al Giglio. Trio Mediterranea a Capel Rosso

Un nuovo luogo per Grey Cat Festival, una delle novità la novità di questo 2024: l’Isola del Giglio, nel suggestivo scenario di Punta Capel Rosso, per l’occasione suggestivo palcoscenico per un concerto al tramonto (inizio alle 18.45) con il progetto Trio Mediterranea di Stefano "Cocco" Cantini, con Giuditta Scorcelletti e Paolo Batistini.

Il "Trio Mediterranea" nasce dall’incontro di tre anime provenienti da mondi musicali completamente diversi, ma unite da radici che solcano profondamente il loro percorso musicale e di vita. Dalla musica tradizionale nasce lo spunto per superare le barriere di genere cimentandosi nel recupero e nella trasformazione di brani popolari, ma non solo. Il concerto è un viaggio che dalle coste del Mediterraneo porta dove la musica ha navigato, contaminandosi, oltre oceano, con un richiamo profondo alle origini.

Stefano Cocco Cantini, sassofonista follonichese di fama mondiale, dà vita ad un repertorio che si adatta a divagazioni di forte impronta jazzistica insieme alla cantante Giuditta Scorcelletti, pistoiese, una delle interpreti più apprezzate del folk toscano e italiano e a Paolo Batistini, virtuoso ed eclettico chitarrista, anche lui follonichese.

Il punto di incontro è fissato alle 17.30 nel "sentiero di Capel Rosso" con visita guidata nella natura fino al Faro, dove seguiranno aperitivo e concerto. Su prenotazione è previsto il viaggio di ritorno in serata (alle 22.30).

Per la prenotazione di navette, aperitivo e viaggi di ritorno: Faro Capelrosso 055 0107019.

Il Grey Cat Festival è organizzato e gestita dall’associazione Music Pool con la direzione artistica di Stefano "Cocco" Cantini, è promosso dalle amministrazioni comunali di Follonica, Scarlino, Grosseto, Roccastrada, Castelnuovo Val di Cecina, Gavorrano, Castiglione della Pescaia, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri, Roccastrada, Suvereto, (coinvolgendo quindi ben tre territori provinciali) e dal Parco delle Colline metallifere e vanta una ricchissima serie di collaborazioni, tra cui il Fai – Delegazione di Grosseto. Il Festival è sostenuto dalla Regione Toscana, dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione CR Firenze.