Il Granduca e don Lorenzo Milani raccontati da Biondi e Piromalli

Oggi alle 17.30 nella sala del consiglio comunale si celebra la Festa della Toscana con una conferenza del professor Angelo Biondi e di Vincenzo Piromalli. Ingresso libero. Sarà dedicata al centenario dalla nascita di don Milani l’edizione 2023 della Festa della Toscana, la manifestazione che dal 2000 si rinnova il 30 novembre di ogni anno. La conferenza consentirà di approfondire la conoscenza di entrambi i personaggi protagonisti della Festa della Toscana: Biondi tratteggerà la figura del Granduca Pietro Leopoldo e parlerà delle riforme introdotte in Toscana, Vincenzo Piromalli approfondirà invece la figura di don Milani. L’incontro termina con la proiezione del video "Il buon vivere toscano: intervista a Lucia Poli". "E’ un appuntamento da non perdere, – afferma Irene Lauretti, assessore comunale alla Cultura e all’Istruzione – invitiamo i nostri cittadini a celebrare con noi la Festa della Toscana, partecipando a questa iniziativa che abbiamo organizzato con l’obiettivo di contribuire alla diffusione della conoscenza di due figure che riteniamo emblematiche per la storia e la cultura italiana. Da un lato don Milani rappresenta un esempio di impegno sociale, dall’altro la storia di Pietro Leopoldo, il sovrano illuminato che abolì la pena di morte".

Giancarlo Carletti