Il gesto di "Insieme in Rosa". La solidarietà e la prevenzione. Materiale donato a Radiologia

Nuovo gesto di solidarietà da parte dell’associazione Insieme in Rosa. Ieri all’ospedale di Orbetello è avvenuta la consegna di alcune dotazioni "consumabili". Destinatari della donazione sono i professionisti del reparto di Radiologia.

L’associazione ha offerto un kit di materiale per esami di colonscopia virtuale: il valore della donazione è di 8.350 euro e comprende non solo la dotazione di "consumabili" per un anno, ma anche la manutenzione dello strumento necessaria allo svolgimento dell’esame. Presente alla consegna, insieme al personale ospedaliero e dell’associazione, anche la vice sindaca di Orbetello, Chiara Piccini.

"Un ringraziamento speciale va alle tante “fatine” dei paesi della nostra provincia, che con il loro impegno instancabile rendono possibili risultati così importanti per la nostra comunità – dichiara la presidente di Insieme in Rosa, Donatella Guidi –. Questa donazione, che prosegue ormai da tre anni, rappresenta un tassello fondamentale per garantire a tutta l’area Asl delle Colline dell’Albegna l’accesso a un esame cruciale per la prevenzione del tumore del colon-retto. La prevenzione resta la nostra arma più efficace, e il nostro lavoro continua grazie al supporto di chi crede in questa missione comune".

"È un piacere per il nostro ospedale accogliere nuovamente questa donazione da parte di Insieme in Rosa – ha dichiarato il vice direttore dell’ospedale Giovanni Mangia, in rappresentanza del direttore Massimo Forti –. Proseguiamo l’impegno per la prevenzione e siamo consapevoli dell’importante contributo che l’associazione offre".

"La prevenzione delle neoplasie del colon – ha dichiarato Margherita Trinci, direttrice della Radiologia – è molto importante e grazie ai materiali consumabili che abbiamo ricevuto in donazione, rafforziamo la nostra capacità di esecuzione di questo esame che è relativamente veloce e non richiede anestesia".