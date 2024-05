"Il Fiorino" porta prestigio: "Tre novità da presentare"

Anche il caseificio "Il Fiorino" sarà in terra emiliana con i tutti i suoi pecorini nel Padiglione 2 Stand C037, tra i protagonisti della fiera internazionale "Cibus". Chi farà visita allo stand del Fiorino – uno dei caseifici più premiati al mondo – potrà degustare "Fior di Maggengo", "Agostano" e "Kira". I tre nuovi arrivi nell’azienda casearia di Roccalbegna sono tre affinati: il "Fior di Maggengo" affinato con fiori e miele, l’"Agostano" con il fieno dei pascoli maremmani e "Kira" con le foglie di noce. Anche gli ultimi pecorini nati dalla creatività e dalla passione di Angela Fiorini e Simone Sargentoni, "si contraddistinguono – spiegano –, a partire dal latte, per le materie prime, tutte di altissima qualità e tutte Made in Maremma. Questo, insieme a una produzione in cui domina l’artigianalità e la cura di ogni dettaglio, fanno sì che ogni pecorino de Il Fiorino sia unico ed esprima i profumi, i sapori e gli aromi di una terra bella e rigogliosa come è quella maremmana".

Da Cibus si apre una finestra sulla Maremma. Oltre alle ultime novità, Casa Fiorini aprirà le porte ai visitatori offrendo l’opportunità di scoprire e degustare tutti i pecorini dell’azienda. Cibus sarà così l’occasione per fare un viaggio nei sapori e nelle tradizioni del caseificio che dal 1957 a oggi si è affermato nel mondo come un’eccellenza nell’arte casearia.

"Per quattro giorni – afferma Angela Fiorini – saremo felici di presentare il nostro assortimento completo, comprese le ultime novità. Noi ci saremo con entusiasmo per raccontare i nostri pecorini e condividere nuove idee e progetti che abbiamo in mente".