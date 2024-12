Il Far Maremma assume due figure professionali

Far Maremma ha pubblicato due avvisi di selezione per l’assunzione a tempo determinato di due figure professionali, una con laurea e una con diploma, da impiegare come animatore dello sviluppo rurale. Il contratto di lavoro avrà una durata annuale e il termine ultimo per presentare le domande è il 10 gennaio 2025. Tra le attività da svolgere spiccano il supporto alle attività di gestione della Strategia Integrata di Sviluppo Locale nell’ambito della programmazione leader, Misura 19 del Psr 2014-2022, nonché della Strategia di Sviluppo Locale relativa alla programmazione leader, CSR 2023-2027; supporto alla predisposizione e presentazione di candidature, nonché gestione di progetti finanziati da Fondi Europei diretti e indiretti ovvero nell’ambito dei servizi messi a disposizione da Far Maremma s.c. a r.l e supporto alle attività di segreteria e amministrative della società. Ci si può candidare sul sito di Far Maremma: www.farmaremma.it/amm-trasparente/avvisi-di-selezione-del-personale-e-dei-consulenti.