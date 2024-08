Il costo della salute. Intramoenia, i prezzi. Per le visite si arriva anche a 200 euro

Una visita cardiologica? Si va dagli 85 euro ai 200 se si vuole un colloquio con il primario. Stessa forbice, grosso modo, per altre specialistiche: per una prima visita con un neurologo a Grosseto servono almeno 100 euro ma si può arrivare anche a 160 così come per un check ginecologico dove il minimo esborso è sempre la banconota verde. Per gli esami le cifre variano: nel tariffario sono una miriade. Qualche esempio? Per una ecografia ai testicoli si va dai 60 a 100 euro, per una circoncisione si parla di ben 400 euro, o ancora 850 euro per la liberazione del tunnel carpale. Per l’agopuntura occorrono 60 euro.

Insomma, all’intramoenia funziona così. La sanità ha un prezzo: e non è sempre economico. E nemmeno a portata di tutti. Certo, la salute è un diritto e il sistema sanitario nazionale fa quel che può per garantirlo ma l’esperienza di tutti i giorni ci mostra quanto le falle del pubblico portino gli utenti a rivolgersi ai privati. L’intramurale è una sorta di terza via: si tratta dei professionisti degli ospedali dell’Asl Toscana sud est che svolgono l’attività di libero professionista dentro le mura dei vari presidi ospedalieri, dopo l’orario di lavoro. Ed è per questo che occorre sborsare qualche - per usare un eufemismo - banconota extra per prenotarsi una visita o un esame.

Tuttavia si tratta di una scelta quasi obbligata quando, bussando alla porta del Cup, ci si trova davanti a liste di attesa di diversi mesi. Già, perché proprio come ha scritto La Nazione nei giorni scorsi le prestazioni prescritte dal medico di famiglia con codice urgente vengono subito smaltite mentre quelle che non hanno un alto codice di priorità spesso necessitano di anche diversi mesi per essere erogate. Ed ecco che per fare un check up spesso si preferisce aprire il portafogli piuttosto che rimandare. Sì perché con l’Intramoenia i tempi sono drasticamente ridotti. Non è una magia, basta pagare.

I prezzi, dicevamo. Il tariffario è disponibile on line sul sito dell’azienda e divide le prestazioni ambito per ambito e professionista per professionista tra gli ospedali di tutta la provincia. Sì, perché un altro vantaggio dell’intramoenia è che si può scegliere da chi esser visitati, primario incluso quando disponibile. Ed ecco che i prezzi variano da medico a medico: per la ginecologia si va da 100 a 130 euro; per l’oculistica da 90 euro a 150; per la cardiologia da 80 a 200; per la neurologia da 100 a 160; da 140 a 150 euro per la gastroenterologia almeno 140 euro e così via. Per la dermatologia, dove le liste di attesa con ricetta sono tra le più lunghe, per una visita servono almeno 80 euro. Da sottolineare che questi sono i prezzi per le prime visite, per quelle successive la cifra è ovviamente sgonfiata trattandosi di controlli.

Gli esami sono invece una miriade. Per l’agopuntura il costo è di 60 euro. Per la somministrazione di test di intelligenza con uno psicologo servono 100 euro; per un’ecografia testicolare dai 60 ai 100 euro; per un’ecografia alle mammelle da 60 agli 80 euro. Per una risonanza magnetica nucleare alla colonna occorrono 200 euro mentre per un’elettrocardiogramma dai 20 ai 100 euro. Rispetto agli interventi, per citarne un paio, per l’asportazione di un calazio sono necessari 300 euro, per una circoncisione 400 euro.