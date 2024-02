Il Comune partecipa a "TourismA" con l’esperienza del Subterraneo

Il Comune di Massa Marittima oggi sarà presente a Firenze, al TourismA, il salone internazionale dell’archeologia e del turismo, per partecipare al convegno promosso dall’associazione culturale Prisma, portando l’esperienza del Museo Subterraneo. Ci sarà un convegno "Prendersi cura del pubblico: il museo è un cantiere che non si ferma mai" con l’intervento dal titolo "Il nuovo museo Subterraneo: un percorso accessibile per la narrazione della lunga storia mineraria di Massa Marittima". "TourismA è considerata a livello europeo la più importante manifestazione di divulgazione e promozione del patrimonio storico-archeologico, – dice la direttrice dei musei di Massa Marittima Roberta Pieraccioli – sarà un’occasione per confrontarsi con le altre realtà museali e per promuovere i nostri musei valorizzando il percorso di accessibilità che abbiamo messo in atto. Gli interventi saranno tradotti in Lis, la lingua dei segni, in coerenza con la filosofia di Prisma che è l’organizzatrice del convegno e con la crescente attenzione all’accessibilità che sta caratterizzando sempre più i nuovi allestimenti museali." Sono due i musei maremmani che parteciperanno alla tavola rotonda: oltre al Subterrano di Massa Marittima a raccontare l’esperienza del Muvet di Vetulonia.