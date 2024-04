Il Comune è alla ricerca di nuove location dove celebrare i matrimoni di rito civile

FOLLONICA

Tornano "I delitti del BarLume", e di nuovo anche Follonica sarà sede di alcuni set della fortunata serie televisiva prodotta da Sky Studios e Palomar ispirata ai libri di Marco Malvaldi. La scorsa estate, infatti, Follonica si era già trasformata nel Comune di Pineta, la località immaginaria al centro della serie. Quest’anno sono previste riprese anche sulla spiaggia e in altre zone della città. Grazie alla magia del cinema, la Pinacoteca civica di Follonica sarà di nuovo il Municipio di Pineta. Le riprese in piazza del Popolo della serie diretta da Roan Johnson e Milena Cocozza inizieranno giovedì. Sul set non mancherà Corrado Guzzanti, che interpreta il sindaco di Pineta. Nel cast anche Filippo Timi nei panni di Massimo Viviani, Lucia Mascino in quelli della commissaria Fusco, Enrica Guidi che interpreta la Tizi, e Stefano Fresi nel ruolo di Beppe Battaglia, insieme ai "bimbi" Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade) e Massimo Paganelli (Aldo). Ma quest’anno anche altri scorci di Follonica ospiteranno la troupe e il cast dei "Delitti del BarLume", e non mancheranno la spiaggia e il mare, ma anche alcune immagini di Senzuno, con indubbia e rinnovata promozione per la città.