Il Comune assume un istruttore

Il Comune di Capalbio ha pubblicato il bando di selezione pubblica per l’assunzione di un istruttore tecnico (categoria C1), a tempo pieno e indeterminato, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate. "Prosegue – si spiega dal Comune – la nostra strategia di ampliamento del personale. L’obiettivo è sempre quello di velocizzare e accrescere i servizi dell’amministrazione. Vogliamo selezionare il miglior candidato possibile, vogliamo una persona con competenze e voglia di mettersi a disposizione dei cittadini". La domanda di partecipazione al concorso entro le 12 del 3 giugno. Il candidato deve avere competenze tecniche e rientrare in una delle categorie indicate dal bando (come, ad esempio, quella di architetto o di geometra).