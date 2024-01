Il "Bernardino Lotti" al ‘Green Game’. La classe seconda ‘E’ va alle finali nazionali

Il "Green Game" compie undici anni e anche in questa edizione l’istituto "Bernardino Lotti" di Massa Marittima è sceso in campo come protagonista del progetto educativo che coniuga formazione e divertimento nell’ambito dell’educazione ambientale. Il tour "digitale" ha coinvolto gli studenti e le studentesse della scuola di Massa Marittima con ottimi risultati, infatti la classe 2^E "Eno" ha ottenuto il pass e rappresenterà l’Istituto alla Finale Nazionale. Green Game è il progetto promosso dai Consorzi Nazionali per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi.

"I Consorzi Biorepack, Cial, Comieco, Corepla, Coreve, Ricrea sono orgogliosi della nuova edizione del Green Game – hanno dichiarato congiuntamente –. In questi anni, il Green Game ha dimostrato di essere molto più di un progetto didattico: è un’opportunità educativa per le scuole e i giovani studenti di tutta Italia. La sua missione è quella di promuovere una maggiore consapevolezza ambientale, educando i futuri cittadini all’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo. Sono stati coinvolti migliaia di studenti, insegnanti e famiglie, trasformando il modo in cui viene percepita l’educazione ambientale". Il Green Game adotta un approccio didattico innovativo e coinvolgente che ha dimostrato essere altamente efficace tra gli studenti. Il segreto del suo successo risiede nell’uso di tecnologie interattive e nella promozione di una sana competizione. Gli esperti formatori di Peaktime, l’agenzia produttrice del format, guidano gli studenti attraverso i concetti chiave del progetto, offrendo un’esperienza di apprendimento dinamica e coinvolgente.