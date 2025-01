Icon Collection. Recruiting Days

Icon Collection, protagonista dell’hospitality di lusso, presenta "People", un’iniziativa innovativa per valorizzare il personale. Al centro del progetto c’è l’introduzione di un sistema di programmi di apprendimento personalizzati progettati per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun individuo e migliorare l’efficacia della formazione.

Attraverso attività stimolanti – dai lavori di gruppo agli esercizi creativi, passando per momenti di ascolto attivo e condivisione – il progetto mira a creare un senso di appartenenza autentico, rafforzando il dialogo e la partecipazione attiva. Ogni esperienza è pensata per celebrare la diversità individuale, promuovendo contributi creativi in un ambiente accogliente e privo di giudizi.

In questo scenario di innovazione e valorizzazione del talento, il Gruppo Icon Collection dà il via ai Recruiting Days, un’occasione straordinaria per chi sogna di far parte di un team d’eccellenza e costruire una carriera all’insegna della passione e della crescita professionale.

Le giornate di selezione si terranno: 31 gennaio e 17 febbraio al Park Hotel Marinetta (Bibbona) anche per le posizioni disponibili al Relais Antico Podere San Francesco e al Borgo Verde (Vada - Rosignano Marittimo). il 7 febbraio e 26 febbraio al The Sense Experience Resort (Follonica), il 21 febbraio all’Hotel Botticelli (Firenze).

Le opportunità lavorative includono ruoli come: Manutentori, Facchini, Commis di sala, Commis di cucina, Chef de rang, Hostess, Cuochi, Camerieri/baristi, Receptionist, Guest Relation e Housekeeper. Per candidarsi, è possibile inviare il proprio curriculum vitae attraverso i siti web degli hotel www.hotelmarinetta.it/careers