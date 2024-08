I talk show estivi. Confronto tra il sindaco. Vivarelli Colonna e il deputato Simiani

Il talk show di oggi (inizio alle 18.30) alle Terme Marine Leopoldo II, offre un appuntamento da non mancare, anche per capire quale potrà essere il futuro di una città e di una comunità che tutti dicono avere grandi potenzialità (turismi, agricoltura, commercio e artigianato, attività socio-culturali, università, sport, comunità energetiche, ma sono solo alcuni esempi) ma che ancora non dà la sicurezza, ai giovani e non solo, di poter avere un lavoro sicuro o di poter continuare attività di piccola o media dimensione che hanno caratterizzato in passato l’economia cittadina e provinciale. Ospiti del salotto di Giancarlo Capecchi due protagonisti della vita politica e amministrativa maremmana: Marco Simiani, deputato e capogruppo Pd nella commissione ambiente della Camera ( gli altri sono Fabrizio Rossi e Simona Petrucci di Fdi) che interviene, molto spesso con giudiz,i anche sulla vita amministrativa locale e il sindaco di Grosseto AntonFrancesco Vivarelli Colonna, che non è certo da meno come attivismo politico e che non manca di una sua ostentata originalità che spesso lo ha fatto oggetto di critiche, magari per qualche balletto non al Moderno o al Teatro degli Industri ma sul palcoscenico di WhatsApp o di altri social. Non sono mancate pesanti polemiche, anche tra i due protagonisti del confronto di oggi, o giudizi sulla non opportunità per un primo cittadino di mettere a disagio i suoi amministrati e in cattiva luce la città. "Ma io voglio essere giudicato – ha risposto anche a noi il sindaco – per quello che faccio a favore della comunità, della terra che amo e alla quale dedico, con passione e rispetto, il mio lavoro giornaliero di tantissime ore. Non credo che un sindaco debba rinunciare alla sua personalità o alla sua simpatia, al legame con i giovani anche se capisco che si può rischiare di essere antipatici. Ma cosa c’entra questo con l’impegno di amministratore?".

Non sappiamo quanto per Capecchi sarà importante il "privato" del sindaco, sappiamo però che esistono argomenti di discussione importantissimi (l’allargamento ad esempio del gruppo "lista del sindaco" con i consiglieri del Noc usciti dalle Lega, le dimissioni dell’assessore Minozzi non certo spontanee, i rapporti "tesi" tra i gruppi della maggioranza, i dubbi sulla tenuta fino al 2027 nonostante le ripetute assicurazion) che sicuramente non saranno trascurati e sui quali conoscere il pensiero dei due protagonisti sarà interessante. Ma alla fine, la cosa più importante, sarà far emergere la volontà comune di lavorare insieme, collaborando quando è possibile con le proprie idee per la crescita e lo sviluppo del territorio. Argomento questo che interessa tutti i cittadini, nessuno escluso. E il general manager Amedeo Vasellini ricorda che tutti sono invitati a partecipare e che parcheggio e ingresso sono gratuiti, come il brindisi finale con Simiani, Vivarelli Colonna e la proprietà delle Terme Marine Leopoldo II che fa dell’accoglienza un valore aggiunto per la manifestazione, che ha registrato ogni settimana il tutto esaurito.