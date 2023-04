I progetti di Maule "Vogliamo portare aria nuova a Gavorrano"

Il candidato del centrodestra, unito, Andrea Maule ha presentato la sua lista di 12 candidati conaiglieri. Eccola: Claudio Asuni 61 anni imprenditore edile; Patrizia Cagneschi 55 anni agente della Polizia municipale; Claudia Cesarini 61 anni insegnante; Gianfranco Iacomelli 61 anni pensionato; Mariangela Oddo 41 anni impiegata amministrativa; Gina Redi 57 anni addetta alla reception; Marco Ristori 39 anni, operaio specializzato responsabile agricolo allaRocca di Frassinello; Silvia Sarcoli 42 anni ristoratrice titolare del ristorante "AmorVino"; Giacomo Signori 49 anni dipendente dell’Asl Toscana Sud Est; Gilberto Stefanini 22 anni studente universitario; Stefano Tosi 50 anni magazziniere al Gruppo Partesa; Chiara Vitagliano 39anni addetta Customer Care. Una squadra presentata ieri pomeriggio nel salone del Centro Congressi degli ex Bagnetti, gremitissimo, con tanta voglia di conoscere i componenti della lista "Insieme per Gavorrano". "Per me è un vero piacere accogliere questa nutrita moltitudine di persone – ha esordito Maule –. La presenza al tavolo con me di Roberto Berardi, coordinatore provinciale e neo-eletto vice coordinatore regionale di Forza Italia, di Agostino Ottaviani, vice coordinatore provinciale di FdI, di Claudio Pacella segretario provinciale della Lega e di Valentina Ciacci, presidente dell’associazione Riformisti verso il Terzo Polo, rappresenta plasticamente una straordinaria convergenza di forze, diverse tra loro ma unite dalla comunanza di un progetto politico per il quale vogliamo portare aria nuova a Gavorrano. "Noi rispetto al Pd, vero padre padrone di questa realtà – ha proseguito Maule – abbiamo un modo diametralmente opposto di interpretare il territorio, sia sotto il profilo della sua valorizzazione che della sua amministrazione. Governare Gavorrano significa non dividere, come è stato fatto finora, tra cittadini di serie A e di serie B. Significa prima di tutto saper armonizzare tante piccole realtà, nel pieno rispetto delle loro diverse espressioni". Una presentazione che ha messo in risalto i criteri di rappresentanza territoriale, competenza professionale, diversità di genere (6 donne e 6 uomini) con il più giovane che ha 22 anni, mentre il più anziano ne ha 61.

Roberto Pieralli