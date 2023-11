I luoghi narranti nell’opera di Calvino. Incontro con Adami

Il ciclo di incontri "Conoscere Calvino", organizzato dalla Fondazione Luciano Bianciardi in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano, dà appuntamento per oggi alle 17. Lo studioso Stefano Adami terrà la conferenza "I luoghi narranti nell’opera di Italo Calvino" nella sala delle colonne dell’ateneo grossetano, in via Ginori 43. Raccontare un autore attraverso i luoghi della sua vita, quelli che stanno alla base dei suoi infiniti racconti: questo è il viaggio narrativo che Stefano Adami, studioso calviniano e membro del comitato scientifico della Fondazione Bianciardi, proporrà all’interno del ciclo "Conoscere Calvino".

L’incontro sarà introdotto da Federico Masci, del comitato scientifico della Fondazione Bianciardi. "Parlerò soprattutto dell’influenza dei luoghi vissuti da Calvino sulla sua scrittura – spiega Adami – a cominciare da Cuba, per poi passare a Sanremo, Torino, la Francia e ovviamente Roccamare, dove lo scrittore trascorse la sua ultima estate". Il ciclo "Conoscere Calvino" si concluderà il 30 gennaio.