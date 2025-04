I ’fiori’ di Bach nel Granaio Lorenese

’Bach is in the air’ è il titolo del concerto di Danilo Rea e Ramin Bahrami in programma oggi alle 18 ad Alberese, nel Granaio Lorenese, con un programma dedicato a Johann Sebastian Bach. La serata sarà dedicata all’associazione ’La Farfalla’.

L’evento fa parte del cartellone della rassegna ’La Voce di ogni strumento’ del direttore artistico Gloria Mazzi. "Con due fuoriclasse al pianoforte e una meravigliosa location di concerto – dichiara Mazzi – questo nuovo appuntamento del nostro festival è più che mai imperdibile. Anche per il programma musicale: una rivisitazione delle più celebri composizioni di Bach, tra versioni originali e improvvisazioni in stile jazz, all’insegna dell’estro e della fantasia dei due pianisti. Ringraziamo per l’occasione il Parco della Maremma per l’ospitalità e chi ci sostiene".

"E’ un concerto – dichiara Simone Rusci, presidente del Parco della Maremma – fra tradizione e modernità, che rispecchia in pieno lo spirito del Granaio lorenese, un luogo storico che, da sempre, è stato protagonista nell’innovazione agricola e che oggi è un punto di riferimento per la promozione culturale del territorio. A questo si aggiunge, poi, l’intento benefico dell’iniziativa, volta a raccogliere fondi per l’associazione ‘La Farfalla’ e questo è motivo di orgoglio anche per il Parco della Maremma".