I 60 anni del Misericordia. Concerti e teatro

Sono trascorsi 60 anni dalla posa del primo mattone del Misericordia e in occasione di questo importante traguardo, proprio per ricordare i sei decenni di attività del nosocomio cittadino, sono stati programmati tre appuntamenti a ingresso libero e dedicati alla cittadinanza. Oggi l’ospedale Misericordia rappresenta un punto di riferimento per tutto il territorio provinciale e un presidio strategico dell’Asl Toscana Sud Est. Proprio la Asl quindi ha organizzato per quest’occasione concerti e spettacoli che si svolgono nell’auditorium del presidio ospedaliero.

Il primo appuntamento è sabato, a partire dalle 18, con il concerto della Filarmonica Città di Grosseto diretta dal maestro Francesco Fantacci, presenterà l’appuntamento Cristina Martucci. Domenica invece sarà una giornata ricca di eventi. il primo appuntamento è alle 10 con la rievocazione della posa della prima pietra dell’ospedale Misericordia. La cerimonia vedrà la piantumazione di un nuovo albero nell’area antistante la pensilina (ex fermata bus) del presidio ospedaliero (lato via Senese). La piantumazione è offerta dal Nucleo Carabinieri della Biodiversità di Follonica, parteciperanno le autorità locali. Alle 11 dal parcheggio lato ospedale nuovo sarà possibile assistere alla dimostrazione di intervento di soccorso dell’elicottero Pegaso 2. L’orario di questo appuntamento è soggetto a variazioni sulla base delle necessità di reali interventi di soccorso da operare. Alle 11.30 nell’auditorium si terrà il concerto del Karan Duo, Martina Veneri flauto traverso e Giacomo Scatteggia alla chitarra con la direzione artistica del maestro Gloria Mazzi, direttrice artistica e presidente sezione Agimus Grosseto. Concluderà il fine settimana del 60esimo anniversario dell’ospedale Misericordia lo spettacolo "Tantiamanti, c’era una volta l’avanspettacolo" a cura della compagnia I teatranti di Fabio Cicaloni. L’appuntamento è alle 18 in auditorium, sul palco Fabrizio Cattarulla, Fabio Cicaloni, Nicola Draoli, Giacomo Mantiglioni e Bernardino Tartaglia.

Parteciperanno con un’esposizione di mezzi il Motoclub Pistoni Maremmani, Vespa Club Italia Grosseto e auto storiche 500 Fiat. Le iniziative spiccano insieme al programma della conferenza che si terrà sabato a partire dalle 9 e che si potrà seguire dal canale Youtube dell’azienda sanitaria.