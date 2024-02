Hotel la Caletta cerca nuovi dipendenti

Recruiting day all’Hotel la Caletta, c’è posto per una decina di nuovi dipendenti. La stagione è alle porte e, di conseguenza, si intensifica la ricerca del personale delle attività ricettive per completare l’organico in vista delle aperture primaverili. La struttura a quattro stelle di via Civinini a Porto Santo Stefano cerca così nuove figure, organizzando per lunedì 5 febbraio, dalle 9 alle 18, un recruiting day per la ricerca di nuovo personale. Sono ancora aperte le candidature per i posti di bagnino, receptionist, portiere notturno, addetto bar, barman, aiuto cuoco, addetto sala, lavapiatti, tuttofare e facchino. Inviare il curriculum a [email protected], oppure su Whatsapp al numero 3331003793, o telefonicamente al numero 0564812939. "Cerchiamo personale sia formato che non – spiega la direttrice Giulia Moriani – Perché la qualità fondamentale è l’empatia con le persone e la predisposizione a stare al pubblico".