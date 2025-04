Hockey: Follonica chiude la regular season con sconfitta, ora testa ai playoff

HOCKEY

Fine della regular season con una sconfitta per il Follonica (5-6 il finale) al Capannino contro un Sarzana che non ha sbagliato nulla. Adesso la squadra di Silva è con la testa ai playoff dove affronterà nei quarti di finale il Bassano di Ale Bertolucci. Primo tempo giocato bene dalle due squadre che hanno giocato senza troppi patemi d’animo. La squadra di casa affida la porta a Barozzi e il Sarzana ci prova fin dall’inizio. Il Follonica però passa in vantaggio con Davide Banini e raddoppia dopo poco con Franchi. Un uno-due importante che però non smonta il Sarzana che segna il 2-1 con Borsi. Silva dà fiducia anche a Maggi in porta, in ottica della prossima stagione. Nella seconda frazione il Sarzana riesce ad impattare la sfida. E’ De Rinaldis a far secco Maggi con un bel tiro da fuori, ma poco dopo Davide Banini porta in vantaggio i biancazzurri. Un vantaggio che dura poco: Sarzana, dopo il blu a Montigel (Ortiz sbaglia la punizione di prima) è Illuzzi a impattare la sfida. Il Sarzana continua a spingere a De Rinaldis segna ancora. Passano altri 5’ e Manrique aggiunge una rete al tabellino. Montigel riapre i giochi con una bella rete ma Banini Francesco fallisce il rigore che avrebbe portato in pareggio la squadra. Follonica non molla e D.Banini pareggia ancora, ma non è finita qui: Ortiz fa secco ancora Maggi. FollonicA: Barozzi (E. Maggi); Franchi, Montigel, M.Pagnini, F.Pagnini, D.Banini, F.Banini, Margheriti, Maggi. All. Silva.