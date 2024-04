"Ho nascosto". Ma il libro è in distilleria

"Ho nascosto". E’ questo il titolo del libero di Dominga Tammone (nella foto) che sarà presentato domani alle 17 nella Distilleria Nannoni, in località Aratrice, a Paganico. La giornata – ad ingresso gratuito, come tutti gli eventi organizzati in distilleria – inizierà però alle 16 con la visita della distilleria e proseguirà alle 16.30 con la degustazione guidata dei prodotti di Priscilla Occhipinti, il maestro distillatore più premiato al mondo. Seguirà la presentazione del libro a cura di Giancarlo Capecchi.

"Tutti abbiamo bisogno di libri che fanno riflettere nella nostra vita – dice Dominga Tammone –. Ritagliarsi un piccolo spazio nella giornata, fermarsi e prendersi del tempo per sé e per la lettura è dunque un atto di amore nei propri confronti. Questo è un libro che scivola via con l’apparente leggerezza di una filastrocca per immagini, ma che in realtà apre la mente e scuote l’animo con una serie di riflessioni intelligenti, profonde, intime e al tempo stesso ironiche su quanto nascondiamo di noi stessi per paura e per paura di non piacere. Quanto è difficile esprimere pienamente se stessi? Spesso è più facile nascondersi e nascondere ciò che alla fine ci rende unici. E’ un libro dedicato a chi si guarda nello specchio e da tempo non si vede più".

Partecipazione libera, ma è necessario prenotare telefonando al 329-3961699 o allo 0564-905204.