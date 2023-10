"Hai cura di te e dei tuoi cari? A Grosseto con Tema Vita c'è!"

Mantenere il diritto alla cura e quindi alla salute al centro dell’attenzione resta ad oggi una necessità in uno scenario di persistenti crisi politico-economiche che non accennano a rientrare, con focolai di guerra alle porte dell’Europa che generano incertezza e problematiche legate al benessere non solo fisico ma anche mentale. Per questo motivo per il secondo anno consecutivo, "Tema Vita Ets", la Mutua di cui Banca Tema - Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma Credito Cooperativo è socio sostenitore, promuove fino al 31 dicembre, una campagna il cui claim recita "Hai cura di te e dei tuoi cari?". L’iniziativa si pone come lo scorso anno l’obiettivo di mettere al centro la persona e la salute dei propri soci ma non solo, perché chiunque può aderire, accedendo immediatamente, senza periodi di attesa, alla possibilità di ricevere rimborsi che saranno pari al 40 o 50%. "La campagna - sottolinea il Presidente di Tema Vita Massimo Barbini – si propone di dare un aiuto concreto alle persone, alle famiglie e alle comunità, ma quest’anno abbiamo voluto insieme prestare attenzione anche al tema della sostenibilità ambientale, incentivando l’utilizzo delle nuove tecnologie. Il sussidio del 50% sarà quindi riservato a coloro che presenteranno la domanda di rimborso online, tramite sito internet o l’app Tema Vita, mentre coloro che la presenteranno in forma cartacea allo sportello riceveranno il 40% di rimborso". Come lo scorso anno le prestazioni rimborsabili saranno tutte le analisi del sangue, la diagnostica strumentale, le cure fisioterapiche e le visite specialistiche, effettuate anche presso strutture e medici non già convenzionati e presso centri sia pubblici che privati. Da considerare però che se si compiono gli accertamenti presso centri convenzionati, alla percentuale di rimborso della campagna si aggiungerà lo sconto immediato del 10%. Per associarsi sarà sufficiente recarsi presso una delle filiali di Banca Tema ed essere cliente o socio della Bcc.